У нас есть общее представление об открытии коммуникаций в регионе: Пашинян о трехсторонней встрече

По итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджана было констатировано, что есть общее представление о том, как работать по открытию транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Пашинян сказал об этом в заявлении по итогам трехсторонней встречи в Сочи.

«Хочу подтвердить, что у нас была очень позитивная встреча, беседа, мы по сути обсудили все вопросы повестки дня. Это была встреча не для того, чтобы скрывать проблемы, а это была встреча, на которой мы открыто обсуждали все вопросы. И я хочу отметить, что очень хорошо, что мы прояснили свои позиции по многим вопросам, и оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет разночтений, как казалось до этой встречи.

Я хочу сказать, что в вопросе открытия всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе мы зафиксировали, что у нас есть общее представление о том, как эти коммуникации будут действовать», - подчеркнул Пашинян.

Стороны обсудили вопрос делимитации и демаркации и приняли трехстороннее заявление. «Мы зафиксировали в нем, что до этого необходимо создать необходимые условия, то есть создать механизмы безопасности и стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном», - отметил премьер-министр Армении.

В ходе встречи были затронуты гуманитарные вопросы.

Пашинян в целом оценил встречу и дискуссию как очень позитивные, поблагодарив стратегического партнера Армении - Россию, за ее инициативу. По его словам, если на основе этой встречи удастся создать определенную динамику разговора, то можно ожидать конкретных результатов.

Пашинян выразил в этом вопросе готовность Армении, готовность правительства Армении, которое, по его словам, получило от народа Армении мандат открыть эру мирного развития для страны и региона. Он назвал встречу полезной для реализации этой повестки дня.