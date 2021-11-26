Мы собрались здесь для того, чтобы не допускать никаких трагических событий на границе: Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном заявил, что трехсторонняя встреча с премьер-министром Пашиняном и президентом Азербайджана была полезной и своевременной. Как сообщает Арменпресс, Владимир Путин еще раз поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за согласие приехать в Россию.

«И мы собрались здесь для того, чтобы не допускать никаких трагических событий на границе и вообще между двумя странами и народами, для того чтобы идти вперед. В этом, конечно, заинтересованы все страны региона: и Россия, и Армения, и Азербайджан. Будем надеяться, что договоренности, которые сегодня достигнуты, будут развиваться в позитивном ключе в самое ближайшее время и будут реализованы, как можно быстрее», - сказал Путин.