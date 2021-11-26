Путин, Алиев и Пашинян сделали совместное заявление по итогам встречи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев и завершили трехсторонние переговоры. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, политики сделали заявление для СМИ.

"Трехсторонняя встреча закончилась. Президенты сделали совместное заявление для СМИ, оно будет выпущено нами буквально через несколько минут", - сказал представитель Кремля.

Путин начал двустороннюю встречу с Пашиняном. "В настоящее время началась двусторонняя беседа президента Путина и премьер-министра Армении Пашиняна", - сказал Песков.