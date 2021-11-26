Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках Минской группы ОБСЕ: Пашинян

Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках переговоров Пашинян-Путин-Алиев в Сочи, коснувшись мнения президента Азербайджана о необходимости начала мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

«Конечно, мы тоже в этом заинтересованы, и мы считаем, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно происходить в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, но я думаю, что многие вопросы можно и нужно обсуждать и решать в трехстороннем формате, в двусторонних форматах.

Должен сказать, что намечаются еще и прямые контакты между официальными лицами Азербайджана и Армении, и я думаю, что это тоже нужно подчеркнуть на фоне не очень хороших и позитивных нюансов. Эти позитивные нюансы тоже нужно подчеркнуть. И самое главное, хочу повторить, я думаю, что главный смысл сегодняшней встречи - не просто озвучить существование или отсутствие каких-то проблем, а главное то, что мы сегодня сумели прийти к конкретным или насколько возможно конкретным решениям по стабилизации [ситуации] в регионе, на Южном Кавказе. Потому что наша ответственность - мир, стабильность и безопасность людей», - подчеркнул Пашинян.