Америабанк и Фонд международного развития ОПЕК заключили кредитное соглашение на сумму 30 млн долларов

Фонд международного развития ОПЕК (Фонд ОПЕК) и Америабанк, крупнейший универсальный банк в Армении, подписали соглашение о долгосрочном первоочередном займе на сумму 30 млн долларов США для поддержки развития частного сектора в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Америабанка, порядка 50% займа будет направлено на финансирование малых и средних предприятий, обеспечивая доступ к финансам и позволяя предприятиям получать необходимые средства для развития своего бизнеса, создания и сохранения рабочих мест. Другая половина займа будет направлена на поддержку зеленых проектов, повышение энергоэффективности и сокращение углеродных выбросов в Армении. Кредитное соглашение соответствует приверженности партнеров цели устойчивого развития (ЦУР) ООН 7 – Доступная и чистая энергия, и ЦУР 8 – Достойная работа и экономический рост.

Тарек Алнассар, помощник генерального директора по операциям с частным сектором и торговому финансированию Фонда ОПЕК, отметил: «Мы рады продолжить наше успешное партнерство с Америабанком с новым проектом для финансирования малого и среднего бизнеса, энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Армении. Наш новый кредит поможет обеспечить малые и средние предприятия оборотным капиталом, будет способствовать энергетической и экономической устойчивости».

Фонд ОПЕК и Америабанк сотрудничают с 2015 года, успешно внося свой вклад в экономику Армении через финансирование малого и среднего бизнеса и механизмы торгового финансирования. Первый кредитный договор, на сумму 20 млн долларов США, был нацелен на содействие развитию малых и средних предприятий в Армении в различных отраслях, в том числе в сферах оптовой торговли, производства, пищевой промышленности и гостиничного бизнеса. Второй кредит, на сумму 25 млн долларов США, предоставленный в рамках операций по торговому финансированию Фонда ОПЕК, помог расширить международный торговый портфель Америабанка. В рамках обоих кредитов было предоставлено финансирование более чем 130 предприятиям в Армении.

Артак Анесян, генеральный директор Америабанка, прокомментировал: «Хочу выразить благодарность Фонду ОПЕК за плодотворное сотрудничество. Финансирование малых и средних предприятий – одно из наших стратегических направлений, и мы рады снова объединить усилия, чтобы предложить долгосрочное финансирование нашим клиентам из сферы малого бизнеса. В соответствии с нашей зеленой стратегией средства будут в первую очередь направлены на проекты по повышению энергоэффективности, что позволит еще больше снизить воздействие деятельности Америабанка на окружающую среду».

Америабанк является крупнейшим банком Армении по ключевым показателям, быстрорастущим бизнесом с особым акцентом на зеленое финансирование. С 2009 года банк профинансировал проекты в области возобновляемых источников энергии на сумму более 250 млн долларов США, включая солнечную, фотоэлектрическую и ветровую энергию.

О Фонде ОПЕК

Фонд международного развития ОПЕК – единственное учреждение по финансированию развития с глобальными полномочиями, которое предоставляет финансирование от стран-членов исключительно странам, не являющимся членами. Фонд ОПЕК сотрудничает с развивающимися странами и международными партнерами с целью стимулирования экономического и социального роста в странах со средним и низким уровнем дохода. Фонд ОПЕК был учрежден странами-членами ОПЕК в 1976 году с определенной целью: стимулировать развитие, укреплять сообщества и расширять возможности людей. Наша работа ориентирована на людей и направлена на финансирование проектов, которые удовлетворяют основные потребности, такие как продукты питания, энергия, инфраструктура, занятость (особенно в отношении микро, малых и средних предприятий), чистая вода и санитария, здравоохранение и образование. На сегодняшний день Фонд ОПЕК выделил более 22 млрд долларов США на проекты развития в более чем 125 странах с ориентировочной общей стоимостью проектов 187 млрд долларов США. Наше видение – мир, в котором устойчивое развитие станет реальностью для всех.

Америабанк – динамично развивающийся банк, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. ЗАО «Америабанк» – универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете. Согласно последним результатам, Америабанк является крупнейшим банком Армении, активы которого превышают 1 триллион драмов РА.