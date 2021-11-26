Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении: Пашинян

Российские миротворческие силы, дислоцированные в Нагорном Карабахе после прекращения огня 9 ноября 2020 года, и Российская Федерация играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Арцахе и регионе в целом. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи Пашинян-Путин-Алиев в Сочи, подчеркнув, что, тем не менее, ситуация не так стабильна, как хотелось бы.

Премьер-министр Армении напомнил, что с 9 ноября 2020 года с обеих сторон были десятки жертв, зарегистрированы инциденты в зоне нагорно-карабахского конфликта, а с 12 мая 2021 года вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении наблюдается кризис на армяно-азербайджанской границе.

«Очевидно, что российские миротворцы и Российская Федерация играют ключевую роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе в целом. Но хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильная, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года несколько десятков людей погибли с обеих сторон, инциденты случаются и в Нагорном Карабахе, а с 12 мая этого года мы имеем фактически кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, но государственная граница существует и это суверенная территория Республики Армения», - подчеркнул Никол Пашинян.