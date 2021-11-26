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В Сочи стартовала встреча Пашинян-Путин

В Сочи стартовала встреча Пашинян-Путин

В Сочи стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

Как сообщает Арменпресс, до этого состоялась отдельная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана, а также трехсторонняя встреча Путин-Пашинян-Алиев.


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