В Сочи стартовала встреча Пашинян-Путин
В Сочи стартовала встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.
Как сообщает Арменпресс, до этого состоялась отдельная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана, а также трехсторонняя встреча Путин-Пашинян-Алиев.
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