Президент Армении поздравил Румена Радева по случаю победы на президентских выборах в Болгарии

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание Румену Радеву по случаю победы на президентских выборах в Болгарии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что Армения высоко ценит дружественные и партнерские отношения с Болгарией, основанные на взаимном доверии, уважении, а также тесных культурно-исторических связях между народами двух стран.

«Придаю важное значение политическому диалогу на высоком уровне между двумя странами, а также сотрудничеству в сферах культуры, образования, инноваций и др. Убежден, что мы будем еще более углублять и развивать взаимовыгодное сотрудничество», - говорится в послании президента Саркисяна.