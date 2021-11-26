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Вице-премьер Амбарцум Матевосян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Вице-премьер Амбарцум Матевосян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян 26 ноября провел первую в новом статусе встречу с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, поздравив Амбарцума Матевосяна со вступлением в должность вице-премьера Армении, президент Арцаха пожелал ему успехов и достижений на благо Армении и Арцаха.

В ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и пути решения существующих социально-экономических проблем. Также были затронуты нагорно-карабахский конфликт и вопросы безопасности.


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