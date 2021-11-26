Вице-премьер Амбарцум Матевосян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном
18:34, 26 Ноябрь, 2021
Вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян 26 ноября провел первую в новом статусе встречу с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, поздравив Амбарцума Матевосяна со вступлением в должность вице-премьера Армении, президент Арцаха пожелал ему успехов и достижений на благо Армении и Арцаха.
В ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и пути решения существующих социально-экономических проблем. Также были затронуты нагорно-карабахский конфликт и вопросы безопасности.
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