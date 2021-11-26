Пашинян напомнил Алиеву о проблеме военнопленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласен с заявлением президента Азербайджана о том, что выполнены почти все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, за исключением разблокирования транспортных коммуникаций. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении заявил во время трехсторонней встречи Пашинян-Путин-Алиев в Сочи.

Обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, Никол Пашинян напомнил, что неоднократно обсуждал с ним очно и по телефону, что существует проблема военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, подчеркнув, что это очень важная гуманитарная проблема.

«Но я хочу отметить, что мы собрались сегодня не для того, чтобы озвучивать проблемы, а чтобы обсудить сих решение. Я неоднократно заявлял, что Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы. Тема открытия, деблокады всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас и мы искренне заинтересованы в том, чтобы решить эти вопросы», - добавил премьер-министр.