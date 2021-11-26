Создаются условия для будущей нормальной мирной жизни в Нагорном Карабахе: Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что одним из самых больших достижений спустя год после договоренностей по Нагорному Карабаху никаких крупных боевых действий в регионе не было.

«За это время действительно сделано немало. К сожалению, ещё не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут и получают ранения. Это всё вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы с вами в том числе сегодня собрались – для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Но в целом всё-таки за год сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо. За это время – и при содействии с нашей стороны – проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев: 53 тысячи вернулись к своим местам постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает наш контингент – работает, насколько я понимаю по оценкам с обеих сторон, достойно, обеспечивает безопасные условия жизни для людей. Работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. Но самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни – вот что важно», - как сообщает Арменпресс, сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что создана трёхсторонняя комиссия уровня вице-премьеров правительств Армении, Азербайджана и России.

«Мне коллеги мои докладывали о том, как идёт работа, – непросто, но, тем не менее, эта работа в продвинутом состоянии находится, и есть основания полагать, что в ближайшее время мы сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие необходимые для всех решения.

Мне кажется, что в этом, собственно говоря, и состоит цель всех наших усилий, а именно в том, чтобы создать условия для возрождения региона, для того, чтобы люди могли себя чувствовать там в безопасности и могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, могли бы развивать экономику – всё это, безусловно, должно самым благоприятным образом отразиться на уровне жизни граждан обеих стран», - подчеркнул Путин.