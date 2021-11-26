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Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину 

Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину 

Президент Республики Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, которая повлекла человеческие жертвы среди шахтеров и горноспасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится: «Прошу передать мои глубокие соболезнования и искреннее сочувствие семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

В этот час большой беды Армения, как всегда, рядом с братским народом России».
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