Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину 

Президент Республики Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, которая повлекла человеческие жертвы среди шахтеров и горноспасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится: «Прошу передать мои глубокие соболезнования и искреннее сочувствие семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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