Предстоящие на 27 ноября мероприятия
17:22, Ноябрь 26, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 18:44 Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении: Пашинян
- 18:37 Президент Армении поздравил Румена Радева по случаю победы на президентских выборах в Болгарии
- 18:34 Вице-премьер Амбарцум Матевосян провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном
- 18:27 Путин поприветствовал готовность Пашиняна и Алиева провести встречу в Брюсселе
- 18:26 Пашинян напомнил Алиеву о проблеме военнопленных
- 18:16 Создаются условия для будущей нормальной мирной жизни в Нагорном Карабахе: Путин
- 18:14 Вице-спикер НС отметил эффективное сотрудничество между посольством КНР и парламентом Армении
- 18:08 Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Владимиру Путину
- 17:48 Сирвард Геворгян назначена генеральным секретарем министерства юстиции Армении
- 17:43 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-11-21
- 17:42 Президент Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину
- 17:33 В Сочи началась встреча Пашинян-Путин-Алиев
- 17:30 Азиатские индексы выросли - 26-11-21
- 17:27 Венгрия запланировала начать производство "Спутника V" в конце 2022 г.
- 17:22 Предстоящие на 27 ноября мероприятия
- 17:11 Генсек ОДКБ поздравил министра обороны Армении
- 17:09 В Варанде обнаружены останки еще одного военнослужащего
- 17:04 В Грузии пресекли несколько фактов контрабанды золота
- 17:00 После переговоров с Алиевым и Пашиняном Путин проведет заседание Совбеза РФ
- 16:50 СМИ: причиной бунта мигрантов в Польше стало решение властей выслать часть из них в Ирак
- 16:30 «Черная пятница» в Ucom: скидки до 70% на устройства для умного дома, гаджеты и смартфоны
- 16:24 ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19
- 16:12 Во время встречи с Алиевым Путин затронул нагорно-карабахский конфликт и приграничные инциденты
- 15:58 Владимир Путин встретился с Ильхамом Алиeвым, затем состоится трехсторонняя встреча
- 15:51 Макрон призвал Лондон серьезно подойти к ситуации с транзитом мигрантов через Ла- Манш
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