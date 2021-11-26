Генсек ОДКБ поздравил министра обороны Армении

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась направил поздравительное послание министру обороны Республики Армения Сурену Папикяну. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Сурен Рафикович

Примите мои искренние поздравления с назначением Вас на пост министра обороны Республики Армения.

Доверие, оказанное Вам властями Республики Армения, свидетельствует об оценке ваших управленческих навыков, профессиональных достижений, глубоких знаний и накопленного практического опыта.

Вооруженные Силы Республики Армения являются важным фактором обеспечения безопасности страны и государственного суверенитета, а также важным звеном в системе коллективной безопасности ОДКБ.

Уважаемый Сурен Рафикович,

Желаем Вам здоровья и успехов в ответственной деятельности по укреплению Вооруженных Сил Республики Армения и развитию военного сотрудничества в рамках ОДКБ”.