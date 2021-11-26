В Грузии пресекли несколько фактов контрабанды золота

Грузинские таможенники предотвратили три факта ввоза в страну контрабандных золотых издели. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.

По данным ведомства, стоимость контрабандного золота весом в 203,9 грамма, изъятого на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), составила 24,4 тысячи лари (7 875 долларов).

Незадекларированные ювелирные изделия пытались провезти граждане Грузии, Армении и Турции.

Согласно грузинскому законодательству, гражданин Турции был оштрафован на 5 954 лари (1 914 долларов).

Что касается остальных правонарушителей, их дела были переданы в Следственную службу министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.