В Сочи началась встреча Пашинян-Путин-Алиев

ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Сочи началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее президент России Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи Президент России затронул вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и приграничных инцидентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после трехсторонней встречи Владимир Путин побеседует с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о трехсторонней встрече в Сочи 26 ноября. В сообщении отмечалось, что в ходе встречи особое внимание будет уделено вопросам восстановления торгово-экономических и транспортных отношений. Было отмечено, что Пашинян, Путин и Алиев наметят дальнейшие шаги, направленные на укрепление стабильности в Нагорном Карабахе и налаживание мирной жизни. Очередная встреча премьер-министра РА и президента Азербайджана состоится 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.