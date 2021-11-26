«Черная пятница» в Ucom: скидки до 70% на устройства для умного дома, гаджеты и смартфоны

С сегодняшнего дня по 28 ноября включительно в рамках известной «Черной пятницы» в центрах продаж и обслуживания абонентов Ucom, а также в онлайн-магазине Ucom будут действовать скидки до 70% на ряд товаров.

Отметим также, что в указанные дни «красивые» телефонные номера класса Премиум, а также бронзовые и серебряные номера будут доступны со скидкой в 50%.

««Черная пятница» в Ucom продлится 3 дня, поэтому, если Вы решили обновить свои смартфоны, гаджеты или упростить ежедневную рутину благодаря устройствам для умного дома, тогда подойдите в ближайший центр продаж и обслуживания абонентов или в любое удобное для себя время зайдите в онлайн-магазин», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим, что в рамках «Черной пятницы», в частности, можно будет приобрести смартфон Samsung Galaxy S10 Lite за 200 900 драмов вместо прежних 279 900 драмов, 44 мм умные часы Apple Watch Nike S4 за 139 900 драмов вместо прежних 264 900 драмов, наушники Beats MLYG2ZM/A X за 39 450 драмов вместо прежних 78 900 драмов, музыкальную систему BT Marshall Stockwell за 89 900 драмов вместо прежних 107 900 драмов, мини-дрон Xiaomi Mi 2 Мини за 29 900 драмов вместо прежних 48 900 драмов и так далее.