ЕК предложит закрыть полеты в ЕС из юга Африки из-за нового штамма COVID-19

Еврокомиссия предложит ЕС закрыть полеты в союз из южной части Африки в связи с выявлением там нового опасного штамма COVID-19․ Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения", - написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.