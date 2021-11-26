Во время встречи с Алиевым Путин затронул нагорно-карабахский конфликт и приграничные инциденты







«Мы поговорим об урегулировании нагорно-карабахского конфликта в формате трехсторонней встречи, скоро к нам присоединится премьер-министр Армении, мы продолжим это обсуждение. Я считаю, что наши миротворцы должны сыграть здесь свою роль. К сожалению, есть проблемы, инциденты, которые не происходят без жертв, но именно поэтому мы сегодня собрались, чтобы посмотреть, что сделано, что нужно делать не только для того, чтобы таких случаев не было, а, чтобы создать такие условия, которые позволят людям в регионе жить в мире, а странам развиваться", - сказал Владимир Путин.



Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Российской Федерации, в городе Сочи. Запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Российской Федерации и президента Азербайджана. Состоится приватная беседа премьер-министра РА и президента России Владимира Путина. ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи затронул вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и приграничных инцидентов. Как сообщает «Арменпресс» , президент России отметил, что российские миротворцы играют большую роль в обеспечении стабильности в регионе.«Мы поговорим об урегулировании нагорно-карабахского конфликта в формате трехсторонней встречи, скоро к нам присоединится премьер-министр Армении, мы продолжим это обсуждение. Я считаю, что наши миротворцы должны сыграть здесь свою роль. К сожалению, есть проблемы, инциденты, которые не происходят без жертв, но именно поэтому мы сегодня собрались, чтобы посмотреть, что сделано, что нужно делать не только для того, чтобы таких случаев не было, а, чтобы создать такие условия, которые позволят людям в регионе жить в мире, а странам развиваться", - сказал Владимир Путин.Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Российской Федерации, в городе Сочи. Запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Российской Федерации и президента Азербайджана. Состоится приватная беседа премьер-министра РА и президента России Владимира Путина.