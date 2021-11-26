Депутаты обсудили с ведомствами вопрос о продлении запрета на ввоз турецких товаров







По инициативе депутатов фракции "Гражданский договор" 26 ноября в Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам состоялось рабочее обсуждение запрета на ввоз товаров турецкого происхождения.



На дискуссии присутствовали представители Комитета государственных доходов и Министерства экономики. Участники обменялись мнениями об экономических последствиях запрета на турецкие товары и экономической целесообразности его продления. Запрет на ввоз турецких товаров истекает 31 декабря 2021 года. Обсуждения его продления все еще продолжаются.



Своим решением от 20 октября 2020 года Правительство Республики Армения ввело временный запрет на ввоз конечных потребительских товаров турецкого происхождения. Затем запрет был продлен до 31 декабря 2021 года. ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Депутаты фракции "Гражданский договор" Национального Собрания РА обсудили с представителями Комитета государственных доходов и Министерства экономики вопрос о продлении запрета на ввоз товаров турецкого происхождения. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает Национальное Собрание РА.По инициативе депутатов фракции "Гражданский договор" 26 ноября в Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам состоялось рабочее обсуждение запрета на ввоз товаров турецкого происхождения.На дискуссии присутствовали представители Комитета государственных доходов и Министерства экономики. Участники обменялись мнениями об экономических последствиях запрета на турецкие товары и экономической целесообразности его продления. Запрет на ввоз турецких товаров истекает 31 декабря 2021 года. Обсуждения его продления все еще продолжаются.Своим решением от 20 октября 2020 года Правительство Республики Армения ввело временный запрет на ввоз конечных потребительских товаров турецкого происхождения. Затем запрет был продлен до 31 декабря 2021 года.