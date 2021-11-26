Открытие российских центров, юбилейные мероприятия: Дом Москвы подвел итоги работы в 2021 году
15:40, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Ереване, основной целью которого является развитие армяно-российских дружеских связей, в 2021 году реализовал ряд образовательных, культурных и гуманитарных программ.
Как сообщает «Арменпресс», на встрече с журналистами 26 ноября генеральный директор центра Ваграм Карапетян напомнил, что одним из их приоритетов является распространение русского языка в Армении. Благодаря усилиям центра с 2019 года в 25 городах Армении организованы бесплатные курсы русского языка для детей 7-14 лет, а с 1 октября 2021 года Дом Москвы открыл русские центры как в Ереване, так и в регионах Армении. Русские центры открыты в Армавире, Ванадзоре, Вайоц Дзорской области. До конца 2021 года планируется открытие центров в Ижане Гегаркуникской области.
«В сотрудничестве с Министерством образования и науки Республики Армения Московский дом подарил 9000 учебников 16 школам Армении. Программа будет непрерывной. Мы также передали 7000 художественной литературы в городские и областные библиотеки и школы», - сказал Карапетян.
В рамках культурных инициатив центр ежегодно отмечает День города Москвы грандиозным концертом и другими программами. В 2021 году к празднику присоединились областные центры. Были организованы спортивные программы, кинопоказы и др. В ближайшее время Московский Дом планирует выпустить альбом "Русские места в Армении". В альбом вошли улицы, населенные пункты, культурные и образовательные учреждения. Ваграм Карапетян надеется, что он будет опубликован по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.
Говоря о проделанной работе в гуманитарной сфере, Карапетян сказал, что правительство Москвы всегда оказывает материальную помощь ветеранам. «Для нас большая честь принимать активное участие в этом процессе. Мы также оказываем помощь уязвимым слоям населения в сотрудничестве с Министерством труда и социальных дел РА. Мы поддерживаем незащищенные семьи, семьи, которые приехали в Армению из Нагорного Карабаха после войны », - подчеркнула директор центра.
Он напомнил, что 5 декабря исполняется 80 лет со дня битвы под Москвой, когда Советская армия начала наступление, не давая противнику продвинуться вперед. В связи с этим 4 декабря в Доме Москвы состоится концерт.
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