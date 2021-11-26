Во время беспорядков в Батуми и Зугдиди задержаны шесть человек - МВД Грузии

Министерство внутренних дел Грузии призывает организаторов акций протеста в Батуми и Зугдиди, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать требования закона во время собраний и выражения мнений и подчиняться законным требованиям полиции. Как передает Арменпресс, об этом говорится в специальном заявлении МВД.

По данным ведомства, во время беспорядков задержаны два человека в Зугдиди и четыре в Батуми за неподчинение законным требованиям полиции.

"Акции протеста проходят параллельно с заседаниями сакребуло в разных городах Грузии. Полиция задержала двух человек в Зугдиди и четверых в Аджарии за нарушение закона. Сотрудники МВД остаются мобилизованными в связи с продолжающимися акциями и поддерживают общественный порядок", - говорится в заявлении.

Министерство внутренних дел, как орган, отвечающий за поддержание правопорядка, призывает организаторов акций, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать требования закона во время собраний и выражений мнений и подчиняться законным требованиям полиции.

"В противном случае полиция будет действовать в рамках своих полномочий, и каждый случай нарушения будет немедленно предотвращен", - говорится в заявлении МВД.

Сакребуло Зугдиди и Батуми сегодня в старом составе утвердили бюджеты на 2022 год, что вызвало протест новоизбранными депутатами городских собраний от оппозиции.