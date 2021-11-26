Юные боксеры Армении удачно стартовали на грузинском турнире
15:01, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Юные армянские боксеры удачно стартовали в турнире памяти многократного победителя чемпионата Европы Акакия Какауридзе, который проходит в Кутаиси, Грузия.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса армении. В первый день соревнований двое из трех армянских спортсменов, Манвел Петросян (57 кг) и Гор Бегларян (60 кг), победили своих соперников. Бегларян получил преимущество над нашим соотечественником Арамом Кочаряном, представлявшим Грузию, а Петросян победил Ачико Гаприндашвили.
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