Великобритания планирует отправить в Германию сотни единиц военной техники на случай гипотетической войны с Россией. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета The Times со ссылкой на командующего сухопутными войсками, генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса.

На фоне масштабной трансформации в армии Лондон намерен создать три новых военных базы, а именно, в Германии, Кении и Омане.

"Особое внимание я уделяю Германии, куда мы перебросим значительное число бронетехники", – рассказал военный, добавив, что это упростит транспортировку подкрепления через пролив Ла-Манш.

По его словам, новые подразделения будут включать усовершенствованные версии танков Challenger 3, бронированные транспортеры Boxer, гусеничные боевые машины Ajax, артиллерийское оружие и транспортные средства для обезвреживания мин и беспилотники.

Предполагается, что бригаду в составе более 250 человек разместят "на случай войны с Россией".

В последнее время в западных СМИ и на Украине вновь звучат прогнозы по поводу "российского вторжения". В Кремле подобные заявления назвали целенаправленной информационной кампанией по нагнетанию напряженности, в которой Россию пытаются представить в качестве стороны, угрожающей процессу урегулирования конфликта в Донбассе.