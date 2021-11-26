Подписано соглашение о государственной поддержке строительства фотовольтовой электростанции
14:53, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 ноября было подписано соглашение о государственной поддержке между Республикой Армения и компанией Masdar, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, на строительство 200-мегаваттной фотовольтовой электростанции.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство территориального управления и инфраструктуры РА, уточняя, что соглашение подписали министр ТУИ РА Гнел Саносян и генеральный директор Масдар Мохамед Джамель Аль Рамах.
Отмечается, что с подписанием Соглашения о государственной поддержке стороны взяли на себя обязательства, связанные с реализацией проекта, в связи с чем инвестор предоставил гарантии в рамках контракта. Соглашение определяет полные условия и структуру проекта. Компания Masdar, выигравшая тендер на проект в июле этого года, представила тариф в размере 0,0290 долларов за киловатт/час. Общая инвестиционная стоимость проекта составит 174 миллиона долларов.
Строящаяся в рамках проекта солнечная станция станет крупнейшей в Армении.
На церемонии подписания 26 ноября также присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Армении г-жа Ахлам Аль Салами, представители Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.
Министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян в своем выступлении подчеркнул, что постепенное увеличение объемов возобновляемой энергии в нашей энергосистеме является одной из важных задач правительства РА. «Это сотрудничество с Masdar является важным шагом не только для этого, но и для расширения инвестиционного потенциала Армении. С этой точки зрения значительным является строительство в Армении промышленной электростанции «Айг-1» промышленной мощностью 200 МВт компанией Masdar. Рассчитываем, что подписание этого документа положит начало длительной совместной работе, будут реализованы новые программы», - сказал министр.
Главный исполнительный директор Masdar Мохамед Джамель Аль Рамахи сказал: «Это соглашение является значительным событием в создании экологически чистой энергетики в Армении, развитие этого проекта будет способствовать устойчивому экономическому развитию страны. Армения обладает огромным потенциалом экологически чистых энергоресурсов, и мы с нетерпением ждем возможности работать с ANIF над дальнейшими возможностями в этой области. Мы готовы поделиться опытом, который мы приобрели в качестве мирового лидера в проектах по возобновляемой энергии, поддерживая диверсификацию энергетического сектора Армении».
Генеральный директор ANIF Давид Папазян отметил, что Масдар является важным партнером на пути постепенной декарбонизации энергосистемы Армении. «Айг-1» - амбициозный шаг к реализации этой цели. Опыт и возможности Masdar в этой области являются гарантией успеха проекта. «Айг-1 станет одной из наиболее заметных инвестиционных программ, которая принесет пользу государству, гражданам и инвесторам, обеспечивая при этом самые высокие стандарты стабильности в секторе», - сказал он.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Армении г-жа Ахлам Аль Салами, в свою очередь, отметила, что подписание данного соглашения будет способствовать укреплению стабильного сотрудничества между двумя странами. Посол выразила надежду, что успешная реализация этой крупнейшей программы откроет новые возможности для новых инвестиций из ОАЭ в Армению.
85% акций СП, созданного для реализации программы «Айг-1», принадлежат компании Masdar, 15% - ANIF.
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