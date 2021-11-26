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Беннет заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайного положения

Беннет заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайного положения

Израиль после выявления первого инфицированного новым штаммом коронавируса находится "на грани чрезвычайного положения". С таким заявлением выступил в пятницу израильский премьер-министр Нафтали Беннет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы находимся на грани чрезвычайного положения", - цитирует слова главы кабмина еврейского государства израильское государственное радио Kan.


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