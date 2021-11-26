Беннет заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайного положения
14:52, 26 Ноябрь, 2021
Израиль после выявления первого инфицированного новым штаммом коронавируса находится "на грани чрезвычайного положения". С таким заявлением выступил в пятницу израильский премьер-министр Нафтали Беннет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Мы находимся на грани чрезвычайного положения", - цитирует слова главы кабмина еврейского государства израильское государственное радио Kan.
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