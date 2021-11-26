Армения и Беларусь могут увеличить двустороннюю торговлю
14:10, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС / БЕЛТА. Беларусь и Армения имеют потенциал для увеличения двусторонней торговли. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр лесного хозяйства Беларуси, сопредседатель межправительственной комиссии Виталий Дрожжа на заседании армяно-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.
«Основными приоритетами торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, Беларусью и Арменией, являются укрепление позиций белорусских и армянских специалистов на рынках наших стран, расширение торговой сети, сотрудничество в области сельского хозяйства, наука и технология. В то же время статистика внешней торговли за текущий год показывает, что мы должны приложить значительные усилия для увеличения двусторонней торговли. По итогам января-сентября текущего года наблюдался небольшой рост двусторонней торговли - 4,5%. «Есть значительные ресурсы, которые наши страны должны использовать для серьезного увеличения взаимной торговли», - сказал Виталий Дрожжа.
По словам сопредседателя комиссии, в связи с увеличением предложения традиционных групп товаров экстенсивный путь коммерческого развития становится все более утомительным, поэтому необходимо выходить в сферу кооперативных проектов.
Сопредседатель межправительственной комиссии со стороны Армении, министр экономики Ваан Керобян, в свою очередь, отметил, что Беларусь и Армения имеют большой потенциал для сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
«Есть много вопросов, в которых наши интересы совпадают - мы можем совместно продвигать эти интересы в ЕАЭС. Хочу отметить возможности нашего сотрудничества на международной арене. Например, вчера мы обсуждали торговые возможности с Ираном, Китаем и другими странами. Еще одно важное обстоятельство - реализация программы правительства Армении по развитию инфраструктуры и промышленности. В этом направлении у белорусских компаний есть большие возможности. Совместные проекты теперь будут иметь особое значение для наших стран», - подчеркнул Ваан Керобян.
В первом полугодии 2021 г. основными товарами белорусского экспорта в Армению были молочные продукты, мебель, компьютеры для автоматической обработки информации и лекарства. В свою очередь, Беларусь импортирует алкогольные напитки, медные отходы и металлолом из Армении, увеличиваются армянские инвестиции в Беларусь: по итогам первого полугодия их доходы в экономику составили 10,6 млн долларов (+16,4%). Кроме того, в Беларуси 46 предприятий с армянским капиталом, в том числе 11 совместных предприятий и 35 иностранных организаций.
Предыдущее заседание межправительственной комиссии состоялось год назад. Тогда были намечены проекты и ориентиры, которые позволили сохранить динамику двустороннего сотрудничества в непростой период эпидемии. По итогам 2020 года двусторонний товарооборот составил 82,3 миллиона долларов, увеличившись более чем на 13% по сравнению с 2019 годом. Экспорт из Беларуси в прошлом году увеличился более чем на 9% до 57,5 миллиона долларов при положительном сальдо в 32,7 миллиона долларов.
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