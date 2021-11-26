В Крыму обвинили США в эскалации конфликта в Черном море

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что США и их партнеры сознательно идут на эскалацию военного конфликта, наращивая свое военное присутствие в Черном море, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Накануне ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил американский Шестой флот. Корабль вместе с союзниками и партнерами НАТО будет обеспечивать в регионе "безопасность и стабильность" на водном пути.

"К сожалению, идет эскалация ситуации. В этом году в Черном море побывали около 40 кораблей американских и членов НАТО. Эта ситуация становится реальной угрозой военного конфликта. Идет скоординированная эскалация напряжения в Черном море", - сказал РИА Новости Форманчук.

При этом, по его словам, военная группировка, дислоцируемая в Крыму, готова к любой военной провокации.

"Наша страна готова нейтрализовать любую военную угрозу своими собственными возможностями", - сказал Форманчук.