В Киргизии пресекли попытку насильственного захвата власти

Госкомитет национальной безопасности Киргизии заявил о предотвращении попытки государственного переворота, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе проводимой ГКНБ и МВД работы по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов были получены данные о группе лиц, планирующих организацию провокаций для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, руководили этой группой депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники. Они планировали организовать в Бишкеке массовые акции протеста и рассчитывали на поддержку проигравших выборы политических сил. Для этого группа набрала примерно тысячу агрессивно настроенных молодых людей.

"Проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков, с дальнейшим подталкиванием на насильственный захват власти", — заявили в ГКНБ.

По месту жительства активных участников группы и в арендуемом ими офисе прошли обыски, во время которых сотрудники спеслужб обнаружили документальные материалы, подтверждающие подготовку к преступлению, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.

В результате 15 наиболее активных членов группы задержали.

Выборы в парламент Киргизии прошли в октябре 2020 года. После них в стране вспыхнули массовые беспорядки, в результате ЦИК отменил результаты голосования, а президент Сооронбай Жээнбеков был вынужден уйти в отставку. Новая попытка избрать депутатов назначена на 28 ноября.