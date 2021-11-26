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Еврокомиссия предложит ЕС приостановить полеты из юга Африки из-за нового штамма COVID

Еврокомиссия предложит ЕС приостановить полеты из юга Африки из-за нового штамма COVID

Еврокомиссия (ЕК) предложит ЕС приостановить авиасообщение со странами южной части Африки в связи с распространением нового штамма коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter.

"Еврокомиссия предложит, в тесной координации с государствами-членами, применить экстренный тормоз и прекратить авиаперелеты из южного региона Африки из-за штамма коронавируса B.1.1.529", - говорится в сообщении.


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