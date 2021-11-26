В Комиссии по обороне НС проходит закрытое рабочее обсуждение. Участвуют губернаторы регионов
12:46, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Постоянной комиссии по обороне и безопасности Национального Собрания РА проходит закрытое рабочее обсуждение.
Как сообщает «Арменпресс», председатель комиссии Андраник Кочарян в начале обсуждения сказал, что было организовано рабочее обсуждение в связи с законом о добровольцах, который был принят в октябре прошлого года во время войны. "Тогда это просто стало нашим вниманием. Может быть, закон решил какую-то проблему, очень возможно, что не решил. Но мы собрались сегодня, чтобы понять, сможет ли этот закон решить все проблемы, а если нет, что нам делать?» - сказал председатель комиссии.
Он предложил провести заседание за закрытыми дверями, так как будут обсуждаться вопросы, связанные с законом, вопросы, касающиеся армейского резерва.
В обсуждении участвуют губернатор Арагацотна Размик Петросян, губернатор Сюника Меликсет Погосян, губернатор Арарата Размик Тёнян, заместитель губернатора Гегаркуника Рубик Навоян, а также начальник юридического управления Минобороны Сасун Симонян, начальник юридическая служба мобилизационной структуры полковник Арен Саркисян.
В октябре 2020 года Национальное Собрание Республики Армения приняло законодательный пакет о внесении изменений в Закон Республики Армения «Об обороне» и связанные с ним законы, которые создали добровольцев и определили этот срок.
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