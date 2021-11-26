Азербайджанцы вновь организовали пропагандистскую провокацию в Салониках. Посольство РА предпринимает необходимые шаги
12:11, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Азербайджанцы вновь организовали пропагандистскую провокацию на одной из автобусных остановок в греческом городе Салоники. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Греции.
Ранее азербайджанская реклама со словами «Шуши - это Азербайджан» появилась в общественном транспорте в Салониках, Греция. Она была снята усилиями посольства Армении, внутриобщинных структур, греко-армянской торговой палаты и комиссии Ай-Дат Салоников.
«25 ноября аналогичная пропагандистская провокация была спровоцирована теми же силами на одной из автобусных остановок в том же городе, и принимаются все меры для ее немедленного устранения. Посольство Армении осуждает дешевые и бесперспективные пропагандистские провокации азербайджанских организаций в Греции», - сказали в посольстве.
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