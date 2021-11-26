Прямые инвестиции Китая в страны Африки превысили $43 млрд

Общий объем прямых инвестиций Китая в государства Африки к концу 2020 года превысил $43 млрд. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованной в пятницу Пресс-канцелярией Госсовета КНР белой книге "Китай и Африка в новую эпоху: партнерство равных".

Согласно документу, Китай создал на континенте более 3,5 тыс. компаний, а наибольшая часть инвестиций приходится на частные предприятия.

Как отмечается в белой книге, китайские компании создали в Африке миллионы рабочих мест, при этом более 80% их штата составляют местные жители.

Одним из приоритетных направлений для китайских инвесторов является сельское хозяйство: к концу 2020 года более 200 китайских компаний инвестировали в агросектор 35 африканских стран в общей сложности около $1,11 млрд. Как сказано в белой книге, в настоящее время в Китай разрешен импорт около 350 типов сельхозпродукции из Африки, что содействует росту двусторонней торговли.