Премьер-министр отбыл с рабочим визитом в Россию
11:16, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА.
В Сочи запланирована трехсторонняя встреча Премьер-министра Республики Армения, Президента Российской Федерации и Президента Азербайджанской Республики.
Состоится приватная беседа премьер-министра Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.
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