Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Премьер-министр отбыл с рабочим визитом в Россию

Премьер-министр отбыл с рабочим визитом в Россию
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА.

В Сочи запланирована трехсторонняя встреча Премьер-министра Республики Армения, Президента Российской Федерации и Президента Азербайджанской Республики.

Состоится приватная беседа премьер-министра Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]