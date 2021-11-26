ВОЗ собирает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения проведет в пятницу специальную встречу из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. Как передает Арменпресс, об этом во время онлайн-сессии заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В организации рассказали, что отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это отразится на эффективности имеющихся вакцин.

"Мы еще не обладаем достаточной информацией о нем. Доступно менее 100 полных генетических последовательностей <...>. Однако мы знаем, что у этого штамма много мутаций", – пояснила Ван Керкхове.

По ее словам, группа по вопросам эволюции вируса обсудит, какую опасность представляет этот вариант коронавируса. Если полученные результаты вызовут беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита.

Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 258 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.