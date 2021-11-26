«FLYONE Armenia» - Международный авиационный стартап недели
10:32, 26 Ноябрь, 2021
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Всемирно известный авиационный портал Simple Flying представил недавно созданную авиакомпанию Армении «Flyone Armenia» как стартап недели. Портал затронул историю создания авиакомпании, представил предстоящие рейсы. «По своей истории FLYONE Armenia является самой молодой авиакомпанией в Армении. Один из уникальных, начавший свою деятельность в условиях эпидемии в 2021 году. Создание авиакомпании ознаменовано вложением 60 миллионов евро, созданием 135 рабочих мест, что является значительным числом для государства, мощным импульсом для развития амбициозного авиационного сектора страны», - по сообщению «Арменпресс» пишет международный портал.
Flyone Armenia, отвечающая современным стандартам, работает на армянском рынке и будет выступать в качестве национального оператора. Авиакомпания "Flyone Armenia" 12 и 15 ноября 2021 года получила идентификационные коды международной организации авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Флот авиакомпании состоит из самолетов семейства Airbus A320. Они рассчитаны на 180 мест, соответствуют всем стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и "EASA Security". Flyone Armenia скоро начнет полеты по 8 направлениям. Компания объявила о запуске доступных авиабилетов по этим направлениям. Первый рейс состоится 15 декабря в Москву, в международный аэропорт Внуково. Стоимость билетов будет от 39 евро, а для членов «Flyone club» - от 34 евро. Планируются рейсы в Ереван-Лион, Ереван-Тегеран, Ереван-Тель-Авив, Ереван-Краснодар и другие направления.
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