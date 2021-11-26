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Недалеко от Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8

Недалеко от Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано недалеко от побережья Фиджи в пятницу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр располагался на расстоянии 553 км к северо-западу от столицы островного государства, города Сува, с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 520 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.


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