Цены на цветные металлы - 25-11-21

ЛОНДОН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.64% и составила 2735.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.07% и составила 9895.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.48% и составила 2280.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.95% и составила 20850.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.42% и составила 39755.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.15% и составила 3335.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 63155.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.