"Ереванский бестселлер": Мэнсон и Шарма: документальный, октябрь 2021 г.

ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Авторский проект информационного агентства «Арменпресс» "Ереванский бестселлер" на этой неделе представляет десятку лучших документальных работ по октябрьским продажам.



На первом месте книга Робин Шарма "Монах продавший свой «Феррари», которая является одним из бестселлеров в мире. Было продано более 6 миллионов копий и переведено более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свой образ мышления, не боится трудностей, пытается двигаться вперед по жизни и добиваться успеха.



На втором месте - «Непослушный народ» Гарегина Нжде. В этой книге Нжде обращается к армянской молодежи, стремящейся к самопознанию. Он размышляет о нашем характере, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание военной промышленности в Армении. Он считает приоритетной коллективную борьбу нашего народа, потому что в этом «мы сильнее временного бедствия».



На третьем месте - «Площадь и башня» Нила Фергюсона. XXI век объявлен веком Сетей. В этой книге Нил Фергюсон утверждает, что сети всегда были с нами, от структуры мозга до пищевой цепи, от генеалогического древа до масонов. Иерархии на высоких башнях исторически утверждали свою власть, но реальная власть часто находилась на городской площади внизу.



На четвертом месте - «Столкновение цивилизаций - трансформация мирового порядка» Сэмюэля Хантингтона. Хантингтон утверждает, что борьба между «идеологиями» государств в международных отношениях сменилась конфликтами между несколькими крупными цивилизациями. Автор объясняет, что столкновение цивилизаций - серьезный вызов миру во всем мире, поэтому его альтернативой и самым надежным защитником от войны является цивилизованный международный порядок.



«Изобразительное искусство искушения» Марка Мэнсона занимает пятое место. Автор бестселлеров «Изящное искусство заботы» и «Все плевки» Марк Мэнсон представляет очень практическое руководство по любовным отношениям. Совет Марка по этому поводу отличается от многих других книг и методов реалистичным рассуждением. Не обманывайте себя и другого человека, говорит автор, учитесь общаться с людьми, не представляйте себя, развивайте себя. Человеку нравится искренность, самоотверженность, независимость и уязвимость других. Да, женщинам нравятся ранимые мужчины. Не как уловка, а как образ жизни и мышления. Вам отказали? Это нормально. Чтобы завоевать и завоевать сердце любимого человека, нужно отбросить страхи.



Международный бестселлер канадского писателя Робина Шармы «Лидер без должности» занимает шестое место. Она - один из самых известных экспертов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочитать эту книгу. Она научит каждого поступать правильно, делать день целенаправленным...



Книга Робина Шармы «Кто будет плакать, когда ты умрешь» находится на седьмом месте. В своем очередном бестселлере «Кто будет плакать, когда ты умрешь» Робин Шарма пытается передать читателю очень ясным и понятным языком многие глубокие мысли о жизни. Откройте для себя свое призвание, выработайте собственное мировоззрение, управляйте своим временем, ищите высший смысл своей работы, серьезно подходите к постановке целей, станьте исполнительным директором своей жизни... Цель жизни - целеустремленная жизнь...



На восьмом месте книга Марка Мэнсона «Искусство заботы». В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит, что для того, чтобы быть счастливым, не следует постоянно кидаться, как будто все хорошо, а нужно уметь смотреть в глаза трудностям. На протяжении десятилетий нас учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивный настрой. Но эта эпоха закончилась. Автор объясняет с помощью научных исследований и юмора, что для улучшения качества жизни нельзя превратить лимон в лимонад, а просто надо съесть его. Мэнсон создает влиятельную атмосферу уникальной близости, рассказывая личные истории, иногда с неуместным юмором.



На девятом месте находится мировой бестселлер Джона Стрелека "Кафе на краю мира". В книге герой сбегает из хаоса собственной жизни и попадает в кафе вдали от мира, где заново открывает для себя смысл своей жизни через разговоры с вопросами меню с официантами. Книга поможет каждому найти цель своего существования, изменить свою жизнь, даст каждому огромный стимул встретить 2021 год новым человеком.

Книга Рафаэля Амбарцумяна "Гарегин Нжде: биоинформатка, мысли" на десятом месте. Ключевые эпизоды поведения Гарегина Нжде, подборка изречений и перечни напечатанных и неопубликованных книг и статей создают уникальную энциклопедию об идеологическом лидере армянской освободительной войны XX века. Признавая, что Гарегин Нжде является одним из выдающихся деятелей мировой военно-политической мысли ХХ века, в книге представлена его уникальная роль в мировой истории военного дела и боевых искусств.

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«Ереванский Бестселлер» представила Роза Григорян.



Энциклопедии в список не входят.



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