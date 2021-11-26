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Факт встречи Пашинян-Алиев важнее, чем ее результат: Федор Лукьянов о переговорах в Сочи

Факт встречи Пашинян-Алиев важнее, чем ее результат: Федор Лукьянов о переговорах в Сочи

ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Федор Лукьянов, российский международный эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и научный руководитель Международного дискуссионного клуба «Валдай» не ожидает ничего нового от трехсторонних переговоров Пашинян-Путин-Алиев в Сочи. Ситуация вокруг Нагорного Карабах далека от решения.

В беседе с «Арменпресс» Лукьянов выразил мнение, что в нынешней ситуации встреча лидеров Армении и Азербайджана, возобновление прерванных после войны контактов важнее результата переговоров. В этой связи российский международный эксперт подчеркивает посредническую роль как европейской стороны, так и России.

«Трудно ожидать чего-то нового, так как ситуация далека от урегулирования, реализация договоренностей, достигнутых за последний год, в основном остается в проектном состоянии. Добавьте к этому недавние пограничные столкновения, которые показали, насколько все это шатко. Так что, думаю, единственная проблема в этой ситуации - восстановить контакты, прерванные после войны год назад. Без этих связей невозможно двигаться вперед. Поэтому активны и европейцы, и, конечно, Россия. С этой точки зрения, на мой взгляд, важнее сам факт встречи, чем результат», - сказал «Арменпресс» Федор Лукьянов.

По сообщению Кремля, 26 ноября 2021 года,  по инициативе главы Российской Федерации, в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященные годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта 9 ноября.

В ходе переговоров планируется обсуждение главами трех стран ход выполнения договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонних заявлений, 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, особое внимание будет уделено восстановлению торгово-экономических и транспортных связей. Аппарат премьер-министра РА подтвердил участие премьер-министра Никола Пашиняна в трехсторонней встрече, которая состоится 26 ноября в Сочи с участием лидеров Армении, России и Азербайджана.

Говоря о предстоящей встрече в Сочи, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что сейчас основное внимание уделяется развитию торгово-экономических и транспортных связей между Арменией и Азербайджаном.



Арам Саргсян


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