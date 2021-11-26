«Урарту» продолжает побеждать в лиге А
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В следующем туре сезона 2021/2022 А-лиги «Арарат» и «Урарту» соревновались друг с другом.
Как сообщает «Арменпресс», "Урарту" отпраздновал шестую победу, имея преимущество 108-58 над клубом "Арарат".
В текущем сезоне «Урарту» по-прежнему непобедим. Самым результативным в игре стал Георгий Подколзин (Урарту) с 23 очками.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
10:09, 19.11.2021
“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 09:53 Европейские индексы выросли - 25-11-21
- 09:52 Американские индексы не изменились - 25-11-21
- 09:50 Цены на цветные металлы - 25-11-21
- 09:47 Цены на драгоценные металлы - 25-11-21
- 09:46 Цены на нефть снизились - 25-11-21
- 08:46 «Урарту» продолжает побеждать в лиге А
- 25.11-20:51 В некоторых регионах Армении идет снег, на трех дорогах наблюдается туман
- 25.11-20:23 Матвиенко предложила вести диалог по армяно-азербайджанской границе на основе находящихся у МО РФ советских карт
- 25.11-19:40 В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19
- 25.11-19:16 В России проходят госиспытания версии МиГ-31 с электродистанционной системой управления
- 25.11-19:01 В Тамбовской области РФ возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов
- 25.11-18:08 Состоялись армяно-российские совместные военные учения
- 25.11-17:56 Роберт Кочарян не примет участия в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан"
- 25.11-17:52 Стартует 24-й телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»: Наталья Орейро призывает присоединиться к сбору средств
- 25.11-17:39 Предстоящие на 26 ноября мероприятия
- 25.11-17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-11-21
- 25.11-17:36 Азиатские индексы - 25-11-21
- 25.11-17:35 Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Таиланда
- 25.11-17:15 В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
- 25.11-17:08 AP: США намерены требовать от всех иностранцев справку о вакцинации при въезде в страну
- 25.11-17:02 Спикер НС Армении в Санкт-Петербурге встретился с региональным директором МФОКККП
- 25.11-16:35 Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном
- 25.11-16:28 В случае разблокирования перевозки будут осуществляться на основе международных соглашений: Захарова
- 25.11-16:05 Армения обратилась к России с просьбой поддержать нормализацию армяно-турецких отношений: Захарова
- 25.11-15:54 Исследование подтвердило, что удаленный у Байдена полип был доброкачественным
14:42, 20.11.2021
Просмотрели 1384 раз Азербайджан подтвердил наличие 40 армянских военнопленных, опроверг— еще 100. Арарат Мирзоян
10:26, 19.11.2021
Просмотрели 1351 раз Страны-участницы транзитного коридора Персидский залив-Черное море близки к соглашению: посольство Ирана «Арменпрессу»
19:36, 19.11.2021
Просмотрели 996 раз Границы не могут быть изменены посредством силы или угрозы силой: спикер Сейма Литвы главе МИД Армении
17:10, 20.11.2021
Просмотрели 954 раз Президент Арцаха созвал совещание с участием высокопоставленного офицерскогосоставаСНБ
18:34, 19.11.2021
Просмотрели 950 раз Представлен клип представительницы Армении на международном конкурсе «Детское Евровидение 2021»