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«Урарту» продолжает побеждать в лиге А

«Урарту» продолжает побеждать в лиге А
ЕРЕВАН, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В следующем туре сезона 2021/2022 А-лиги «Арарат» и «Урарту» соревновались друг с другом.

Как сообщает «Арменпресс», "Урарту" отпраздновал шестую победу, имея преимущество 108-58 над клубом "Арарат".
В текущем сезоне «Урарту» по-прежнему непобедим. Самым результативным в игре стал Георгий Подколзин (Урарту) с 23 очками.
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