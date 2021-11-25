В некоторых регионах Армении идет снег, на трех дорогах наблюдается туман

Министерство по ЧС сообщает, что в Армении автодороги проходимы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в районах Арагац, Апаран Арагацотнского, Амасия и Ашоцк Ширакского, в Лорийском регионе, в городах Чамбарак Гегаркуникского, Раздан, Чаренцаван Котайкского, на участках под названием "Мегру сар" (туман) и «Зангер» Сюникского регионов идет снег.

На автодорогах Ланджик-Мастара, Амлетаван-Каджаран, Татев-Горис Сюникского региона наблюдается туман.