В России проходят госиспытания версии МиГ-31 с электродистанционной системой управления

В РФ проходит госиспытания модернизированная версия МиГ-31 истребителя-перехватчика с электродистанционной системой управления. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом доложили замминистра обороны РФ Алексею Криворучко представители авиазавода "Сокол".

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил авиационный завод. "25 ноября заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках рабочей поездки посетил нижегородский авиационный завод "Сокол". Замминистра осмотрел производственные мощности завода, проверил ход работ по ремонту и модернизации истребителей МиГ-31, а также провел совещание по вопросам выполнения ГОЗ", - сказали в Минобороны РФ.

По данным завода "Сокол", "есть вариант модернизации этого самолета, где от механической системы управления мы переходим на электродистанционную, в результате появляется целый ряд вычислительных машин, которые ставятся на борт".

"Вариант с электродистанционной системой управления уже реализовывается - сейчас этот вариант модернизированного перехватчика проходит испытания", - сообщил представитель предприятия.

Иностранные комплектующие на модернизированных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ практически полностью замещены российскими, доложили Криворучко представители авиазавода.

"На сегодняшний день в рамках импортозамещения мы практически полностью перевели на территорию России, на 99,9 в периоде процентов, изготовление всех комплектующих изделий по уровню поставщиков первой категории. Полностью ушли от всех бывших советских республик, сейчас все производится на территории России", - отметили на авиазаводе "Сокол".

Представитель завода уточнил, что по срокам на капитальный ремонт с модернизацией самолетов МиГ-31 на заводе "Сокол" уходит не больше года. "Наш цикл в общем объеме - от поступления до отлета самолета - менее года. В значительной степени зависит от работы поставщиков первого и второго порядка", - сказал он.

В настоящее время основная задача завода "Сокол" - капитальный ремонт МиГ-31 с глубокой модернизацией истребителей-перехватчиков до уровня МиГ-31БМ, эти работы ведутся с начиная с 2007 года.

В рамках модернизации на самолетах полностью меняется бортовое оборудование, планер дефектуется, в нем заменяются подвергшиеся коррозии участки - в зависимости от состояния самолета их объем может составлять от 15 до 50%. На машинах полностью меняется проводка и все резиновые вставки. Заменяется фонарь кабины.