В Тамбовской области РФ возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов

Свыше 20 уголовных дел возбуждено в Тамбовской области РФ по фактам подделки QR-кодов и сертификатов о прививках от коронавирусной инфекцииц. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает в четверг обладминистрация.

В Тамбовской области по состоянию на 24 ноября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 451 701 человек. Завершили вакцинацию 417 601 человек.

"В настоящее время в Тамбовской области возбуждено 22 уголовных дела о подделке прививочных сертификатов и QR-кодов. В полиции напоминают о том, что уголовная ответственность предусмотрена как для тех, кто сбывает поддельный сертификат, так и для его покупателей", - говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Егоров призвал жителей области, которые намерены, отказавшись от вакцинации, купить сертификат или QR-код, подумать о последствиях.

"Я потрясен ситуацией, когда люди готовы потратить деньги, рисковать здоровьем, только чтобы не делать прививку против коронавируса... Хочу обратиться ко всем гражданам: прежде чем отказываться от прививки и ввязываться в сомнительные схемы, подумайте о последствиях и о своем здоровье. Врачи Тамбовской области круглосуточно самоотверженно трудятся спасая жизни людей. Они работают на износ и не нужно прибавлять им работы", - приводит слова Егорова пресс-служба обладминистрации.