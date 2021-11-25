Состоялись армяно-российские совместные военные учения

24-25 ноября прошли армяно-российские совместные военные учения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, войсковые части были приведены в высокую боевую готовность, личный состав занял обозначенные территории, освобождены командные и наблюдательные пункты. Учение проводилось с привлечением тыловых боевых машин и авиации, показавших отличные результаты при огневом поражении.