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Состоялись армяно-российские совместные военные учения

Состоялись армяно-российские совместные военные учения

24-25 ноября прошли армяно-российские совместные военные учения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, войсковые части были приведены в высокую боевую готовность, личный состав занял обозначенные территории, освобождены командные и наблюдательные пункты. Учение проводилось с привлечением тыловых боевых машин и авиации, показавших отличные результаты при огневом поражении.


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