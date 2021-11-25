Второй президент Армении Роберт Кочарян не примет участия в предстоящем 27-го ноября 30-м заседании Совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан". Как передает Арменпресс, об этом сообщил Кочарян, отметив:

“Я принял решение не участвовать в предстоящем 27-го ноября 30-м заседании Совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан", в повестку которого включено утверждение регистрации расходов, переведенных фондом правительству РА и не утверждённых аудиторской компанией.

С учётом того, что по данному вопросу и в целях изучения целесообразности использования этих переданных средств в НС создана комиссия, я направил письмо председателю Совета попечителей Фонда, президенту Республики Армения Армену Саркисяну с предложением отложить обсуждение данного вопроса, реакции на которое так и не было. С тем же предложением я обратился и к другим членам Совета попечителей Фонда, не являющимся членами правительства или других государственных органов.

Утверждение аудита Всеармянского фонда подобным образом нанесет необратимый ущерб репутации и дальнейшей деятельности этой крупнейшей всеармянской структуры. Нет оправдания участию в подобном мероприятии и фактическому соучастию в преступлении. Не вижу смысла принимать участие в заседании, которое навредит всеармянской структуре и реализации наших национальных целей”.