Стартует 24-й телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»: Наталья Орейро призывает присоединиться к сбору средств

24-й телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» стартует 25 ноября. Тема марафона «Жизнеспособные приграничные общины».

Как сообщает Арменпресс, телемарафон 2021 года пройдет в новом формате в виде отчетного фильма, в ходе которого команда фонда представит масштабные программы, реализуемые в 2020-2021 годах в Армении и Арцахе.

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро призвала знаменитостей присоединиться к сбору средств в рамках телемарафона, отметив, что собранные средства пойдут на ремонт детского сада в деревне Веришен Сюникской области.

Телемарафон будет транслироваться по Общественному телевидению в 18:40 по ереванскому времени.