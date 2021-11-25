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Стартует 24-й телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»: Наталья Орейро призывает присоединиться к сбору средств

Стартует 24-й телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»: Наталья Орейро призывает присоединиться к сбору средств

24-й телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» стартует 25 ноября. Тема марафона «Жизнеспособные приграничные общины».

Как сообщает Арменпресс, телемарафон 2021 года пройдет в новом формате в виде отчетного фильма, в ходе которого команда фонда представит масштабные программы, реализуемые в 2020-2021 годах в Армении и Арцахе.

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро призвала знаменитостей присоединиться к сбору средств в рамках телемарафона, отметив, что собранные средства пойдут на ремонт детского сада в деревне Веришен Сюникской области.

Телемарафон будет транслироваться по Общественному телевидению в 18:40 по ереванскому времени.


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