Азиатские индексы - 25-11-21

ТОКИО, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.67% и составил 29499.28 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.33% и составил 2025.69 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3584.18 пункта, а HANG SENG вырос на 0.22% и составил 24740.16 пункта.