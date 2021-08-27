Предстоящие на 26 ноября мероприятия
17:39, Ноябрь 25, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
10:09, 19.11.2021
“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
- 19:40 В Чехии введут режим ЧС из-за COVID-19
- 19:16 В России проходят госиспытания версии МиГ-31 с электродистанционной системой управления
- 19:01 В Тамбовской области РФ возбудили более 20 дел о подделке COVID-сертификатов
- 18:08 Состоялись армяно-российские совместные военные учения
- 17:56 Роберт Кочарян не примет участия в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан"
- 17:52 Стартует 24-й телемарафон Всеармянского фонда «Айастан»: Наталья Орейро призывает присоединиться к сбору средств
- 17:39 Предстоящие на 26 ноября мероприятия
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-11-21
- 17:36 Азиатские индексы - 25-11-21
- 17:35 Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Таиланда
- 17:15 В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
- 17:08 AP: США намерены требовать от всех иностранцев справку о вакцинации при въезде в страну
- 17:02 Спикер НС Армении в Санкт-Петербурге встретился с региональным директором МФОКККП
- 16:35 Китай заявил о готовности противостоять давлению совместно с Ираном
- 16:28 В случае разблокирования перевозки будут осуществляться на основе международных соглашений: Захарова
- 16:05 Армения обратилась к России с просьбой поддержать нормализацию армяно-турецких отношений: Захарова
- 15:54 Исследование подтвердило, что удаленный у Байдена полип был доброкачественным
- 15:50 Индекс экономической активности за 10 месяцев вырос на 4,3%
- 15:49 В Италии появится "супер-пропуск" для борьбы с COVID-19
- 15:33 Основное внимание уделяется восстановлению транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном: Мария Захарова
- 15:12 Католикос Всех Армян отбыл в Москву
- 14:59 Новоназначенный посол Руанды в Армении вручил верительные грамоты Армену Саргсяну
- 14:53 СМИ: президента Чехии выписали из госпиталя
- 14:47 Государство поможет найти работу 50 тысячам социально незащищенных граждан Грузии
- 14:46 Азербайджанцы пытаются собирать личные данные жителей Арцаха: предупреждение СНБ
14:42, 20.11.2021
Просмотрели 1357 раз Азербайджан подтвердил наличие 40 армянских военнопленных, опроверг— еще 100. Арарат Мирзоян
10:26, 19.11.2021
Просмотрели 1309 раз Страны-участницы транзитного коридора Персидский залив-Черное море близки к соглашению: посольство Ирана «Арменпрессу»
19:36, 19.11.2021
Просмотрели 963 раз Границы не могут быть изменены посредством силы или угрозы силой: спикер Сейма Литвы главе МИД Армении
17:10, 20.11.2021
Просмотрели 919 раз Президент Арцаха созвал совещание с участием высокопоставленного офицерскогосоставаСНБ
18:34, 19.11.2021
Просмотрели 889 раз Представлен клип представительницы Армении на международном конкурсе «Детское Евровидение 2021»