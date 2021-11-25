Президент Армении принял верительные грамоты новоназначенного посла Таиланда

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Таиланд в Республике Армения Сасивата Вонгсинсавата (резиденция в Москве).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил новоназначенного посла и пожелал ему успехов, выразив уверенность, что он приложит усилия для развития двусторонних отношений.

Посол Сасиват Вонгсинсават подчеркнул, что таиландская сторона заинтересована в углублении отношений с Арменией и выразил готовность внести свой вклад в активизацию связей между двумя странами, реализацию совместных взаимовыгодных программ и расширение сотрудничества.

Коснувшись направлений сотрудничества, стороны особо отметили важность развития сотрудничества в сфере туризма, подчеркнув, что это будет способствовать развитию как деловых связей, так и контактов между народами двух стран. Была затронута также ювелирная сфера, сферы образования и высоких технологий.

Собеседники также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций.